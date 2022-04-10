Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş

10.04.2022 16:46

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, çok iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı başardıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, çok iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı başardıklarını söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni Malatyaspor camiasının güçlü olduğunu en yakın zamanda lige geri döneceğine inandığını aktaran Keleş, şöyle devam etti:

"Kazanmak istiyorduk. Bugün kötü oynayarak kazandık. Rakibimize bu kadar pozisyon vermememiz gerekiyordu. Kırılma anları vardı. Eğer 2-0 öne geçseydik rakibin direncini biraz daha kırabilirdik ama onu yakalayamadık. Pozisyonlar verdik. Biz bu kadar pozisyon veren bir takım değiliz. Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama kazanılan 3 puan bizim için değerli. Tüm zorluklara rağmen oyuncularımız, fedakarlıklar yaparak bugünlere geldiler. 39 puan yaptık ve onlara güveniyoruz. Ligde kalıcı olma hedefimiz vardı. Önümüzde Beşiktaş maçı var ve ona hazırlanacağız. Orada iyi bir sonuç alıp, biz de matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz."

Değerli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Keleş, "Bu stresli mücadele, matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyene kadar devam edecek. Sıkıntılar yaşıyoruz ama ona rağmen oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bu zamana kadar bizi mahcup etmediler. İnşallah lig sonunda da mahcup etmeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş
Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş
Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş

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Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hakan Keleş, Giresunspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş - Son Dakika
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