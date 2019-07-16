Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer etti
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:25 Kaynak: AA
Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor
, hücum oyuncusu Gökhan Töre
'yi kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, 27 yaşındaki Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
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