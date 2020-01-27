Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Vidar Örn Kjartansson ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Vidar Örn Kjartansson ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Vidar Örn Kjartansson ile sözleşme imzaladı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti.

Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Vidar Örn Kjartansson ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerimize bağladık. FC Rostov takımından transfer ettiğimiz milli futbolcu Vidar Örn Kjartansson ile artı bir yıl opsiyonu olmak üzere 6 aylık kiralık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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