Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Eylül Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Eylül Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas ve kondisyon çalışması yaparak idmanı tamamladı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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