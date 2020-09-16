Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas ve kondisyon çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı