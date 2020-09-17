Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kale maçla sona erdi.

Çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de bir süre takip etti.