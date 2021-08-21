Yeni Malatyaspor, Göztepe maçına hazır

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, hava yoluyla İzmir'e hareket edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Kaynak: AA
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