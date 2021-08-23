Yeni Malatyaspor Göztepe'ye kaybetmiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında Tetteh'in 56. dakikada attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlı ekip bu sonuçla Göztepe ile oynadıkları son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yeni Malatyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. İzmir ekibi ise, 2019-2020 sezonunda evinde oynadıkları maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı. Yeni sezondaki ilk galibiyetini alan Doğu Anadolu kaplanı, önümüzdeki hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı için moral depoladı.

Geçen sezonun 2. haftasında da karşı karşıya gelen İzmir ve Doğu Anadolu ekibi sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

(Numan Güder/İHA)