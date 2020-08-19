Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Hikmet Karaman'dan sonra yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. Aktif olarak kariyerine en son Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak devam eden Hamza Hamzaoğlu, sarı- siyahlı kulüple anlaşma sağladı.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren, bu sezon beklenen performansı gösteremediği için küme düşen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kulüpler Birliği ortak kararıyla ligde kalabilen Yeni Malatyaspor Kulübü'nde dün teknik direktör Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Geçen hafta teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşan Yeni Malatyaspor Kulübü, bugün Evine hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu' paylaşımı yaparak resmen teknik direktörlük görevine getirildi.