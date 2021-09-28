Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Süper Lig'in 8.haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıklarına başladı.

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