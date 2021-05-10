Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına hazır

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Yeni Malatya Stadı'ndaki saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: AA
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