Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti
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Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti

18 dakika önce

Bolu'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Ligi ekibi NK Çelik Zenica ile hazırlık maçında karşılaştı.

Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti, System.String[]
Yeni Malatyaspor, Bosna - Hersek, Bolu, Spor
Bolu'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Ligi ekibi NK Çelik Zenica ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ve teknik direktörlüğünü eski futbolcu Hasan Özer'in yaptığı Bosna Hersek Premier Ligi ekibi NK Çelik Zenica, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kamp çalışmaları kapsamında Abant'ta bir otelde kalan 2 kulüp hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu'nun 55'inci dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
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