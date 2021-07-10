Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Bolu'da bir otelin sahasında, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman, çift kale maçla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor