Yeni Malatyaspor hedefini belirledi - Son Dakika

Hikmet Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan alabilen Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'de hedefini en az 12 puan olarak belirledi.

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında gönderdiği Sergen Yalçın'ın ardından bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Yalçın'ın ardından Yeni Malatyaspor'un başına önce Kemal Özdeş, daha sonra ise Hikmet Karaman geldi. İki teknik adam toplamda sadece 1 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de virüs arasından önce en son oynadığı maçta deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da düşüşü Hikmet Karaman da engelleyemedi. Malatyaspor, Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.

GALİBİYET HASRETİ 10 HAFTAYA ÇIKTI

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 10 mücadelede galip gelemedi. Hikmet Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan alabilen Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'de hedefini en az 12 puan olarak belirledi.

Antrenmanlarına devam eden Yeni Malatyaspor, lig başlayana kadar fiziksel olarak hazır olmayı planlıyor.

(Mehmet Türel/İHA)