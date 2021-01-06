Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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