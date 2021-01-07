Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, oyuncular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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