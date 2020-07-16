Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile 8 maçtan 8 puan topladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile 8 maçtan 8 puan topladı

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçtan 8 puan topladı.

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçtan 8 puan topladı.

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Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Malatya temsilcisi Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı.

Sarı-kırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.

Süper Lig'de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 15 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş karşısında 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı: Yeni Malatyaspor- Konyaspor: 1-1, Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 2-1, Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa: 1-2, Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-1, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 3-2, Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği: 0-0, Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1.

Kalan haftalarda final niteliğinde 2 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 4 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman ile çıktığı 8 maçtan 8 puan alabilen Malatya ekibinde gözler 33. haftadaki Ç. Rizespor maçına çevrildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile 8 maçtan 8 puan topladı - Son Dakika
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