Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

İdmanda İsaam Chebake, Remi Walter ve Thievy Bifouma, takımdan ayrı koşu yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Sarı-siyahlıların kalan bölümde taktik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

Karaman ve yardımcıları, idman öncesi futbolcularla tanıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor , teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

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