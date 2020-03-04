Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak sarı-siyahlı ekipte bugün sözleşme imzalanan Hikmet Karaman, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanda takımın başında yer aldı.

Karaman ve yardımcıları, idman öncesi futbolcularla tanıştı.

Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Sarı-siyahlıların kalan bölümde taktik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

İdmanda İsaam Chebake, Remi Walter ve Thievy Bifouma, takımdan ayrı koşu yaptı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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