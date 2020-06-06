Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu - Son Dakika

Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası kalan 8 maçının sahasında oynayacağı 5'inden en iyi sonuçlarla ayrılıp, küme düşmemenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası kalan 8 maçının sahasında oynayacağı 5'inden en iyi sonuçlarla ayrılıp, küme düşmemenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda ise beklentileri karşılayamadı.

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçların uzağında kaldı. Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada 8 yenilgi, 1 beraberlikle kötü bir performans sergiledi.

Sarı siyahlılar, Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen ara öncesi oynadığı 26 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 13 de mağlubiyet yaşarken, 25 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.

11 maçtır kazanamıyor


Süper Lig'de son galibiyetini, 15. haftada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 11 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3) ve Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) yenildi.

Kalan 8 maç final niteliğinde

Malatya ekibinin Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası oynayacağı 8 maç final niteliği taşıyor.

Söz konusu 8 müsabakanın 5'ini sahasında oynayacak sarı-siyahlılar, bu maçları kazanarak ligde kalmayı amaçlıyor.

Averajla Çaykur Rizespor'un üzerinde 15. durumda yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan ligde üst üste 2 maçını sahasında oynayacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kalan maçları şöyle:

Hafta Maç
27. BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa
28. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe
29. Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
30. BtcTurk Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği
31. Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
32. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
33. Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
34. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü

Çelikel: "Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, özellikle ligin ikinci yarasında istedikleri performansı sergileyemediklerini, bundan dolayı da çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu durumu yine kendilerinin değiştireceğini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Kötü bir dönem geçirdik. Ancak şimdi toparlanma zamanı. Kaliteli bir takıma sahibiz. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere yeniden başlanacak. Biz de hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İnşallah bu kötü günler sona erecek. Ligin tamamlanmasına 8 maç var. Kalan 8 maçın 5'ini sahamızda oynayacağız. Bu 5 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Ligde bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz ancak bunu düzeltecek olan da bizleriz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız atlatıp ligde kalacağız"

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde en iyi şekilde sürdürdüklerini aktaran Çelikel, bu karşılaşmayı kazanarak başlangıcı iyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu - Son Dakika Spor
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