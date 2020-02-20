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Yeni Malatyaspor ikinci başkanı Pilten: "İnşallah hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verir" -...
8 saat önce
Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarı yanlarında görmek istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:55 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarı yanlarında görmek istediklerini söyledi. BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdürdü.
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