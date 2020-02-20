Yeni Malatyaspor ikinci başkanı Pilten: "İnşallah hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verir" -... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor ikinci başkanı Pilten: 'İnşallah hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verir' -... - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor ikinci başkanı Pilten: "İnşallah hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verir" -...

8 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarı yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarı yanlarında görmek istediklerini söyledi. BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdürdü.

Yeni Malatyaspor ikinci başkanı Pilten: İnşallah hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verir -...

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:55 Kaynak: AA
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