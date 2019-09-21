Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Btc Turk Yeni Malatyaspor ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta iki takımın da 2 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 7 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 7. sırada yer alıyor.

5. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray bugüne kadar Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 2 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, Malatya temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bu müsabakalarda Aslan'ın 6 golüne Malatya ekibi 4 golle karşılık verdi.

Aslan, ligde Malatya'da oynadığı maçlarda rakibini yenemedi. Sarı-kırmızılılar fakat geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

SERİ VE EMRE MOR'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören Jean Michael Seri'nin ve Kayserispor karşılaşmasında oyundan atılan Emre Mor'un cezaları bitti. İki futbolcu da Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor'a karşı oynayacak.

İngiltere'den kalan cezasını Kasımpaşa maçıyla tamamlayan Florin Andone, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı kadrosunda yer aldı. Andone, Yeni Malatyaspor maçında süre alması halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanan Younes Belhanda'nın bu müsabakada oynaması beklenmiyor.

FATİH TERİM CEZALI

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekmişti. Terim, Malatya deplasmanında da takımının başında olamayacak. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezaları devam ediyor. Takımı Yardımcı Antrenör Levent Şahin yönetecek.

ADEM BÜYÜK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük için Yeni Malatyaspor maçının ayrı bir önemi bulunuyor. Adem, sarı-kırmızılılara gelmeden önce Malatya ekibinde forma giymişti. Adem, 2017-2019 yılları arasında Yeni Malatyaspor forması giymiş, takımın kaptanlığını da yapmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde eski takımına karşı oynayacak.

ASLAN, DERBİYE MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de son iki haftadır sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında da hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde Malatya deplasmanını kayıpsız kapatmanın hesaplarını yapıyor.

MÜCADELEYİ ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev alacak. VAR'da ise Mete Kalkavan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, daha önce 3 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)