Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu

04.11.2020 15:07
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerin hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafın açıklandı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerin hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafın açıklandı. Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşmasını Mete Kalkavan yöneteceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Yukatel Denizlispor'un, Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hakemleri belli oldu. Denizlispor ile Malatyaspor arasında 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 13.30'da Malatya'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcıları ise Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım ve Çağdaş Altay olacağı açıklandı. - DENİZLİ

Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika Spor


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