Yeni Malatyaspor, imkansızın peşinde! İlk maçı Sivasspor 4-0 kazanmıştı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, imkansızın peşinde! İlk maçı Sivasspor 4-0 kazanmıştı... - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, imkansızın peşinde! İlk maçı Sivasspor 4-0 kazanmıştı...

7 saat önce

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Yeni Malatyaspor, imkansızın peşinde! İlk maçı Sivasspor 4-0 kazanmıştı..., System.String[]

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.


İki takım arasında Sivas'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.


Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.


Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final oynamıştı.


Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Malatya, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 
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