Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hasretini sonlandırdı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hasretini sonlandırdı

13.12.2020 11:13
Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hasretini sonlandırdı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.

Bu sezon Fenerbahçe maçından Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, rakibine karşı İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı.

Kadıköy'de galibiyetler hep 3 golle geldi

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek rakibine karşı oynadığı 7 maçta 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu.

Sarı lacivertli ekibe karşı, Erol Bulut yönetiminde Malatya'da rakibini 2018-2019 sezonunda 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, bu kez rakip olduğu Bulut'un takımını deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada da galip gelen takımlar mücadeleden 3 golle ayrıldı.

Fenerbahçe, Malatyaspor'u 2017-2018 sezonunda 3-1, 2018-2019 sezonunda 3-2, geçen sezon da yine rakibini 3-2 yenerken, bu kez 3 gollü galibiyeti alan taraf ise Yeni Malatyaspor oldu.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada 17 kez fileler havalandı.

İstanbul'daki galibiyete Fenerbahçe de eklendi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasman oynadığı 18 maçta iki galibiyet aldı.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece iki kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş ve 2020-2021 sezonunun 12. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

Sarı-siyahlı ekibin İstanbul temsilcilerine karşı deplasmanda oynadığı müsabakaların sonuçları şöyle:

SezonRakipSonuç
2017-2018Kasımpaşa3-2

Fenerbahçe3-1

Medipol Başakşehir1-0

Beşiktaş3-1

Galatasaray2-0
2018-2019Beşiktaş2-1

Medipol Başakşehir1-1

Kasımpaşa3-0

Fenerbahçe 3-2

Galatasaray3-0
2019-2020Kasımpaşa2-2

Beşiktaş0-2

Medipol Başakşehir4-1

Galatasaray1-0

Fenerbahçe 3-2
2020-2021Fatih Karagümrük3-0

Beşiktaş1-0

Fenerbahçe0-3

Hakkı Çelikel: "Önemli bir galibiyet aldık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmada çok iyi performans gösterdiklerini anlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadık. Takımın mücadelesinden, futbolundan çok memnunuz. Fenerbahçe kendini ispatlamış, kadro derinliği çok olan bir takım ancak biz de iyiyiz. Bunu da karşılaşmada gösterdik. Fenerbahçe karşısında çok önemli bir galibiyet aldık, bundan dolayı mutluyuz. Malatya'ya 3 puanla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz. Galibiyetle takımın kendine olan güveni daha da geldi. İlerleyen haftalarda daha da iyi duruma geleceğiz. Galibiyeti tüm Malatyalılara armağan ediyoruz."

Çelikel, iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, "İstanbul'da oynadığımız maçlarda bugüne kadar istediğimiz sonuçları tam anlamıyla alamadık ama bu maçta bunu başardık. Rakibimize karşı deplasmanda ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Fenerbahçe'ye pozisyon vermeden 3 puana ulaştık. Daha fazla gol atabilirdik ancak önemli olan 3 puan. Hamdolsun bunu başardık. Galibiyetlere devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hasretini sonlandırdı - Son Dakika Spor


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