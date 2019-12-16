Yeni Malatyaspor, İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda kazanamama serisini Beşiktaş galibiyetiyle sonlandırdı.

Yeni Malatyaspor, İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda kazanamama serisini Beşiktaş galibiyetiyle sonlandırdı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen sarı-siyahlı ekip, üçüncü sezonunu geçirdiği ligde daha önce İstanbul takımlarıyla dış sahada yaptığı 11 maçtan 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrılmıştı.

2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı maçları kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenilmiş, Medipol Başakşehir ile berabere kalmıştı.

Bu sezon Kasımpaşa maçında da beraberlik alan sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Bifouma ve Jahovic'in attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrılıp İstanbul'daki galibiyet hasretini noktaladı.

Malatya ekibinin İstanbul deplasmanında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Sonuç
2017-2018 Kasımpaşa 3-2

Fenerbahçe 3-1

Medipol Başakşehir 1-0

Beşiktaş 3-1

Galatasaray 2-0

2018-2019 Beşiktaş 2-1

Medipol Başakşehir 1-1

Kasımpaşa 3-0

Fenerbahçe 3-2

Galatasaray 3-0

2019-2020 Kasımpaşa 2-2

Beşiktaş 0-2

Beş maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yendiği maçtan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, ligde kazanamama serisini de sonlandırmış oldu.

Adis Jahovic gol atmaya devam ediyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forveti Adis Jahovic de attığı gollerle takımı sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Makedon golcü, geride kalan 15 haftada da forma giyerken, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jahovic, gol krallığı yarışında zirve mücadelesi veriyor.

Mağlup ettiği takımlara Beşiktaş'ı da ekledi

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de mücadele ettiği 3 sezonda karşılaştığı rakiplerinden sadece Beşiktaş ve Bursaspor'u yenememişti.

Malatya ekibi bu hafta Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık sonuçla mağlup ettiği takımlar listesine Beşiktaş'ı da ekledi.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde karşılaştığı ancak yenemediği tek takım Bursaspor olarak kayıtlara geçti.

Çelikel: "Güzel bir oyunla 3 puan kazandık"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında zorlu rakipleri Beşiktaş'ı 2-0'lık yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş maçında güzel bir oyunla 3 puan kazandık. Öncelikle bu galibiyeti tüm Malatya'ya armağan ediyoruz. Takımın, camianın ihtiyacı olan bir galibiyetti. O yüzden çok mutluyuz. Ayrıca Süper Lig'de mücadele ettiğimiz son üç sezonda İstanbul takımlarına karşı galip gelemiyorduk. İstanbul'daki galibiyet hasretimizi Beşiktaş maçıyla sonlandırmak bizi ayrıca mutlu etti. Futbolcularımıza bizlere bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyoruz."

Çelikel, ligdeki başarılı gidişatı sürdürmek isteklerini belirterek, "Sezonun ilk yarısının tamamlanmasına iki maçımız kaldı. Bu iki maçı kazanıp hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Çelikel, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimini de çok beğendiklerini sözlerine ekledi.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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