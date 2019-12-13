Yeni Malatyaspor, İstanbul şansızlığını kırmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, İstanbul şansızlığını kırmak istiyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, İstanbul şansızlığını kırmak istiyor

7 saat önce

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı ve galibiyet alamadığı maçlara Beşiktaş karşısında nokta koymak istiyor.

Yeni Malatyaspor, İstanbul şansızlığını kırmak istiyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı ve galibiyet alamadığı maçlara Beşiktaş karşısında nokta koymak istiyor.


Süper Lig'de geride kalan 14 hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, saha ve seyircisi önünde oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi zorlu maçlarda iyi performans gösterirken, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda ise henüz galibiyet alamadı.


Geçen sezonlarda İstanbul'da Kasımpaşa, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybeden Malatya temsilcisi, bu sezon da dış sahada Kasımpaşa ile berabere kaldı.


Ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine nokta koymak hem de İstanbul şanssızlığını sona erdirmenin planlarını yapıyor.


Yenilmezlik serisini Sivasspor noktaladı


Süper Lig'de 13 hafta boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, bu süreçte 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle yenilmezlik serisini de noktaladı.


Oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 8. sırada kendisine yer buldu. Ligdeki son mağlubiyetin 6. haftada deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, daha sonraki 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmemişti.


14 hafta sonunda rakip filelere 29 gol bırakan Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile birlikte ligin en golcü takımı olma unvanını korurken, kalesinde gördüğü 19 golle ise en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, İstanbul, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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