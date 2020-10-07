Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.
Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- Kaynak: AA
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