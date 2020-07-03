Yeni Malatyaspor kader maçına çıkacak - Son Dakika

Yeni Malatyaspor kader maçına çıkacak

Süper Lig kariyerinin en kötü sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile kader maçına çıkacak.

Süper Lig kariyerinin en kötü sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile kader maçına çıkacak.

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Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kaldığı müsabakada son 5 dakikada yediği 2 golle Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda küme düşme korkusu yaşamak istemiyor.


Puan tablosunda 28 puanla averajla 15. sırada bulunan Malatya temsilcisi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Son 12 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ikinci galibiyetini almak istiyor. Karaman yönetiminde 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 de beraberlik alabildi. Yeni Malatyaspor'da sakatlığı düzelen defans oyuncusu Hadebe'nin yarın oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi.


Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması yarın 18.30'da başlayacak. Zorlu 90 dakikayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor kader maçına çıkacak - Son Dakika Spor
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