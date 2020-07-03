Yeni Malatyaspor kader maçına çıkacak

Süper Lig kariyerinin en kötü sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor , cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile kader maçına çıkacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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