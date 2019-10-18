Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor kaldığı yerden devam etmek istiyor
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor kaldığı yerden devam etmek istiyor

Yeni Malatyaspor kaldığı yerden devam etmek istiyor

31 dakika önce

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, milli aradan sonra lige galibiyetle başlamak istediklerini kaydederek, "Ligi en son Denizli galibiyetiyle noktalamıştık. Şimdi önümüzde Konya maçı var. Milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor kaldığı yerden devam etmek istiyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, milli aradan sonra lige galibiyetle başlamak istediklerini kaydederek, "Ligi en son Denizli galibiyetiyle noktalamıştık. Şimdi önümüzde Konya maçı var. Milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.


Takımdaki son durum ve Konyaspor maçıyla ilgili İHA'ya konuşan Hakkı Çelikel, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.


"Her şeye rağmen başarılıyız"


Milli arayı iyi geçirdiklerini belirten Çelikel, "Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 10 puana sahibiz. Tabi daha iyisini de yapabilirdik. Ama bence her şeye rağmen başarılıyız. Takımımızın performansından memnunuz. Sahada keyif veren, galibiyeti düşünen bir takım izliyoruz. Milli arada sakatlıklarından dolayı takımdan uzak kalan oyuncularımız takımla çalışma fırsatı yakaladı. Bu anlamda lige daha güçlü başlayacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki Konya maçını kazanıp iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.


"Hedefimiz bu sezon da Avrupa kupalarına katılabilmek"


Çelikel, bu sezon ligdeki hedefleriyle ilgili ise, "Hedefimiz geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılabilmek. Bu kalite ve güce sahip bir takımız. Hem bu kez daha tecrübeliyiz. Eğer kalırsak daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Biz yeter ki camia olarak birlik içerisinde olalım gerisi kendiliğinden gelir zaten" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Denizli, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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