Yeni Malatyaspor, kamp çalışmasını tamamladı

Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor
'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası
Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın
yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sonlandırdı.
Malatya'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, Bolu
ve Düzce'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.
Ayrıca kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan Gökhan Töre
, Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.