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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan Karim Hafez'i aldı
6 saat önce
Transferin bitimine 1 gün kala Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan Karim Hafez'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:12 Kaynak: İHA
Transferin bitimine 1 gün kala Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan Karim Hafez'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Ara transferin hareketli ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa forması giyen sol bek Karim Hafez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Transferin bitimine 1 gün kala sol bek takviyesini yapan sarı-siyahlılar, bonservisi Mısır Ligi ekiplerinden Degla'da bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak transferi tamamladı. - İSTANBUL
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