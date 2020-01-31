Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar... - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar...

6 saat önce

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar..., System.String[]

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:09 Kaynak: İHA
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