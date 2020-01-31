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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar...
6 saat önce
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:09 Kaynak: İHA
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