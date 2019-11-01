Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel bir çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali katılmadı. Chaalali'nin en az 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Uzun süren sakatlığının ardından takıma katılan Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Orduzu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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