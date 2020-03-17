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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:36 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.
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