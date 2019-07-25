Yeni Malatyaspor, kayısılı forma tanıtımı yaptı





Yeni Malatyaspor Kulübü yeni sezon formalarının tanıtım filminde Malatya'nın simgesi olan kayısıya yer verdi.

Malatya'da bir kayısı bahçesinde çekilen ve Yeni Malatya Stadyumu'nda futbolcuların forma tanıtımıyla sona eren tanıtım videosu büyük ilgi gördü. Video kısa sürede binlerce kez izlenirken, filmde rol alan dede toruna ise sosyal medyadan teşekkür mesajları aldı. Forma tanıtım filminde kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, Yeni Malatyaspor'un ise kayısı gibi şehrin önemli bir simgesi olduğu anlatılıyor. Filmde sarı- siyahlı futbolculardan Jahovic, Farnolle, Guilherme, Mina ve Gökhan Töre yer alıyor.