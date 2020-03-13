Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Kayserispor'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Kayserispor'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.


Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenmana çıkan futbolcular ısınma hareketleri ve 5'e 2'nin ardından taktiksel çalıştılar. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın, dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık korona virüsten korunma yöntemlerinin kulüpte de uygulanmasını istediği öğrenilirken, antrenmanda futbolcuların tokalaşmak yerine dirsek teması ile birbirlerini selamladıkları görüldü.


Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında 15 Mart Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak Yeni Malatyaspor'da tek hedef ise 3 puanla sahadan ayrılarak kötü gidişata dur demek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman ve İlker Takpak hakem triosu yönetecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:12 Kaynak: İHA
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