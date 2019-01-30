Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Yeni Malatyaspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Başladı

39 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Malatya temsilcisi, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda, ikinci bölümü ise sahada gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor
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