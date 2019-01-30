Yeni Malatyaspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Başladı
39 dakika önce
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Evkur Yeni Malatyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor
'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Malatya temsilcisi, Orduzu
Pınarbaşı Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda, ikinci bölümü ise sahada gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:14 Kaynak: AA
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