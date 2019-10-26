Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk edecek
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk edecek

59 dakika önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk edecek, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak.


Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.


Geride kalan 8 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-siyahlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Ghaylen Chaaleli, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Batı Çalışma Grubu, İstikbal Mobilya, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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