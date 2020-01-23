Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı! - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı!

6 saat önce

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı!, System.String[]

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:19 
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