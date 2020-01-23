Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı

7 saat önce

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı, System.String[]

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile anlaştı.

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve Tolunay Kafkas ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, dün yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş'e çevirmişti. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas, Sergen Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı
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