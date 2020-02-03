Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, yeni takımıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, yeni takımıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.


Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılan ve oynadığı son 10 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi.


Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Alanyaspor karşısında aldığı yenilgiyle 24 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.


Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı rakamlarına da yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kendi kalesinde ise 18 gol gördü.


Süper Lig'in 21. haftasında evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Malatya temsilcisinde sarı kart cezalısı olan Hadebe ve Murat Yıldırım bu müsabakada forma giyemeyecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı
TFF'den son dakika istifa açıklaması Trabzon Valiliği, "Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi" iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye yapılan limit artışı usulsüzdür

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:20:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]