Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Alanya maçını kazanmak istediklerini belirterek "Önümüzde oldukça zorlu bir Alanya maçı var. Sahasında oldukça etkili olan bir takım. Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Alanya maçını kazanmak istediklerini belirterek "Önümüzde oldukça zorlu bir Alanya maçı var. Sahasında oldukça etkili olan bir takım. Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıkları Antalya'da devam ederken, takımdaki son durumla ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacaklarını söyledi.

Takım olarak Alanya maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, "Yeni teknik heyetimiz ile birlikte ilk maçımıza çıkacağız. Alanyaspor ligin iyi ekiplerinden birisi. Başında da yakından tanıdığımız iyi bir teknik adam var. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan ve ligin formda olan takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz. Biz yeni teknik heyetimizle çıkacağımız bu ilk maçı kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı Antalya'da sürdürüyoruz. Yeni transferlerimizle birlikte kadromuz daha da güçlendi. İnşallah iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz" dedi.

"SON ANA KADAR NEYİN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Ravcı, transferde son ana kadar oyuncu takviyesi yapabileceklerini de belirterek, şunları söyledi:

"Transferde son bir-iki gün, şuana kadar 3 transfer yaptık. Son ana kadar neyin ne olacağı belli olmaz. Hedefimiz kadromuzu daha da güçlendirmek. Bu anlamda transfer komitemiz çalışıyor. Taraftarımız rahat olsun daha iyi bir takım izleteceğiz onlara."

(Mehmet Türel/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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