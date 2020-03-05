Yeni Malatyaspor, Konya maçının taktik provasını yaptı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Konya maçının taktik provasını yaptı

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak Yeni Malatyaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Yeni Malatyaspor, Konya maçının taktik provasını yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak Yeni Malatyaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda hedef Konya maçıyla çıkışa geçmek.

Tedavisi devam eden Bifouma ve Wolter'n de yer aldığı çalışmada Konyaspor maçının taktiği üzerinde duran Hikmet Karaman, zorlu maçta sahaya süreceği on biri de belirledi.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalıları Mina ve Hadebe Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanın ardından Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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