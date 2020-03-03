Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü. Antrenman İttifak Holding Konyaspor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı süren Thievy Bifouma, idmana katılmadı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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