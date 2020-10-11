Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, kondisyon ve koordinasyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.