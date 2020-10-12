Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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