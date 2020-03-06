Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, İttifak Holding Konyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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