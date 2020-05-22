Yeni Malatyaspor, korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif...
Yeni Malatyaspor, korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor, korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:44 Kaynak: İHA
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