Yeni Malatyaspor , korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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