Yeni Malatyaspor kritik virajda - Son Dakika

Yeni Malatyaspor kritik virajda

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında tek galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 5 maçından puan veya puanlarla ayrılarak kümede kalmanın hesabını yapıyor.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında tek galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 5 maçından puan veya puanlarla ayrılarak kümede kalmanın hesabını yapıyor.

Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 10 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.


İkinci yarıda tek galibiyetini 28. haftada Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 5 haftada özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

28 puanla 15. sırada

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 5 hafta kala 28 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Aynı puana sahip Hes Kablo Kayserispor 16'ncı, 27 puanla İttifak Holding Konyaspor 17'nci, 25 puanla ise MKE Ankaragücü ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Çelikel: "Alt sıralarından kurtulmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra 28. haftada Göztepe karşısında galibiyetle tanıştıklarını hatırlatarak, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında ise iyi mücadele etmelerine rağmen sahadan talihsiz şekilde mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Kötü bir süreçten geçtiklerini anlatan Çelikel, her şeye rağmen olumlu düşünmek ve kalan 5 maçtan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Yaşanan olumsuzlukları unutarak galibiyete odaklandıklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir maça çıkacağız. Bunun için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu saatten sonra artık rakip kim olursa olsun bizim için önemli değil. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Sezonun ikinci yarısında kötü performans sergiledik ancak bunu düzeltecek olan yine bizleriz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Gençlerbirliği maçını kazanarak ligin alt sıralarından kurtulmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kapasiteye sahibiz."

"Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz"

Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Takım olarak 3 puana odaklandık. Tüm hesaplarımız galibiyet üzerine. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp, ligin alt sıralarından yukarı doğru çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. Tüm hesaplarımız bunun üzerine. Ligde son 5 maçımızın 3'ünü sahamızda oynayacağız. Bu 3 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız atlatıp Allah'ın izniyle ligde kalacağız."

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor kritik virajda - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
13:17
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
13:03
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
12:53
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
11:14
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor kritik virajda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]