Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 19:11 - Kaynak: AA
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