Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı