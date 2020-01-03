Yeni Malatyaspor, Kukesi ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kukesi ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Kukesi ile hazırlık maçı oynayacak

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında lige en iyi şekilde hazırlanıp ikinci yarıya daha güçlü girmeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor, Kukesi ile hazırlık maçı oynayacak, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında lige en iyi şekilde hazırlanıp ikinci yarıya daha güçlü girmeyi hedefliyor.


Dış transferde Kayserispor'dan Umut Bulut ve Spartak Trnava'dan Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, en 2 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyor. Gaziantep FK maçından sonra teknik heyet tarafından 1 hafta izin verilen Malatya temsilcisi, 5 Ocak Pazar günü toplanarak ikinci yarı hazırlıklarının startını verecek.


Yeni Malatyaspor, devre arası kampı kapsamında bir de hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak Cumartesi günü Arnavutluk 1. Lig takımı Kukesi ile bir hazırlık maçı yapacak.


Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından Malatya'ya dönmeyerek Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Sivasspor müsabakası için Sivas'a geçecek.


Malatyaspor'un yıldızı Guilherme, transfer haberleri hakkında konuştu...


Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Guilherme'den kafa karıştıran hareket
Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:42 Halil Dervişoğlu, resmen İngiltere'ye transfer oldu! - Son Dakika Spor
16:38 Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'da - Son Dakika Spor
16:37 Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı - Son Dakika Spor
16:32 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket - Son Dakika Spor
16:26 James Nunnally, yeniden Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika Spor
15:43 Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 16:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor, Kukesi ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]